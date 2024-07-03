A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Bu tarihi zaferde golleri atan Merih Demiral'a atıfta bulunan Tarım ve Orman Bakanlığı, X hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini güldürdü.
GÜLÜMSETEN PAYLAŞIM!
Tarım ve Orman Bakanlığı paylaşımında Merih Demiral'ın kafa gollerine göndermede bulunarak, "Sen Merih Demiral değilsin, öyle kafa atamazsın diyoruz, dinlemiyor." notunu düştü.
Sen Merih Demiral değilsin öyle kafa atamazsın diyoruz, dinlemiyor. 👀🐑 Tebrikler #BizimÇocuklar #EURO2024 pic.twitter.com/OoAEaTFmBo— T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı (@TCTarim) July 2, 2024