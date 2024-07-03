Teknik direktör Montella'nın ikinci yarıyı doğru planlaması gerekiyordu. Avusturya fiziksel açıdan turnuvanın en iyi takımlarından biri.

Onun için hem doğru dakikada ve doğru oyuncu hamlesi olması gerekiyordu. Böyle maçlarda duran toplar tabii ki çok önemli.

Bunu Arda ile doğru kullanıp Merih'le de bitirince 2-0 yaptık.