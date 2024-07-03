EURO 2024'te cuma günü oynanacak çeyrek final maçlarını hakemleri belli oldu!
Son dakika spor haberi: 2024 Avrupa Şampiyonası'nda 5 Temmuz Cuma günü çeyrek final maçları oynanacak. Portekiz - Fransa ve İspanya - Almanya karşılaşmalarını hakemleri belli oldu. İşte detaylar...
Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 03.07.2024- 16:29
2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO) heyecan devam ediyor.
Temmuz Cuma günü Portekiz - Fransa ve İspanya - Almanya karşılaşmaları oynanacak.
UEFA, EURO 2024'te cuma günü oynanacak çeyrek final maçlarının hakemlerini açıkladı.
Portekiz - Fransa Michael Oliver (İngiltere)
İspanya - Almanya Anthony Taylor (İngiltere)
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