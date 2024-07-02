EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Romanya ile Hollanda kozlarını paylaştı.
Zorlu mücadeleyi Hollanda 3-0 kazandı ve adını çeyrek finale yazdırdı.
Karşılaşmanın gollerini 20. dakikada Cody Gakpo ile 83 ve 90+3. dakikada Malen kaydetti.
Hollanda çeyrek finalde Türkiye - Avusturya maçının galibiyle eşleşecek.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ:
#ÖZET | Hollanda çeyrek final biletini 3 golle aldı! 🏆 #EURO2024 Son 16 Turu'nda Hollanda, Romanya'yı rahat oyunla 3-0 yendi ve çeyrek finale yükseldi. ✨ Cody Gakpo, 1 gol 1 asistle maça damga vurdu! 📽️ İşte maçın özeti: 👇 pic.twitter.com/at8xlfQckJ— TRT Spor (@trtspor) July 2, 2024