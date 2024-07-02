EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turu maçında A Milli Futbol Takımı'mız, Avusturya'yı 2-1 mağlup etti ve çeyrek finalde Hollanda'nın rakibi oldu. Milli Takımı'mızın teknik direktörü Vincenzo Montella, zorlu mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE MONTELLA'NIN SÖZLERİ:

Yorgunuz biraz, bu maç çok önemliydi. Takım ruhunu son dakikaya kadar yansıttık. Bu takım ruhunu ilk olarak Hırvatistan deplasmanında gördük. Futbolcularımız adına çok mutluyum. İlk maçlarda takımın ruhunda ufak tefek aksaklıklar vardı ama bu maçla birlikte yeniden o ruhu aldık. galibiyet olarak 2008'i yakalamış durumdayız. Bu da bizim için çok önemli bir mutluluk.