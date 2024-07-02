A Milli Takım'da Arda Güler, 2-1'lik Avusturya zaferi sonrası açıklamalarda bulundu. Genç yıldız, "Geçen hazırlık maçında kötü bir yenilgi almıştık. Bunun bir intikam maçı olduğunu biliyorduk" dedi.

A Milli Takım'da Arda Güler, 2-1'lik Avusturya galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"İnanılmaz bir akşam oldu. Tüm halkımızı mutlu ettiğimiz için biz daha da mutluyuz. Kazanmak için her şeyini ortaya koyan bir takım vardı. Belli bir oyun planımız vardı. Buna sadık kalarak oynadık. Burada inanılmaz bir atmosfer vardı, onlar bizi daha da ateşledi. Böyle rakiplere karşı topun arkasına geçtiğimiz zaman hepimizin koşması gerekiyor. Bugün alışık olmadığım bir Alışık olmadığım pozisyonda oynadım. Hoca santrforda kullandı. Ancak belli oyun planımız vardı. Bağlantı oyuncusu olmamı istiyordu. Elimizden geleni yaptık."

"Geçen hazırlık maçında kötü bir yenilgi almıştık. Bunun bir intikam maçı olduğunu biliyorduk."

"Berlin'i hayal edebiliyorum. Buraları gördükten sonra orası da inanılmaz olacak. İnşallah o maçta da halkımızı mutlu ederiz."