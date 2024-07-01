EURO 2024'te heyecan devam ediyor. Portekiz ile Slovenya son 16 turunda kozlarını paylaşıyor. Mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...
PORTEKİZ - SLOVENYA MAÇI 11'LERİ:
PORTEKİZ - SLOVENYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Portekiz - Slovenya maçı 1 Temmuz Pazartesi günü saat 22:00'de başladı. Karşılaşma TRT 1'den canlı yayınlanıyor.
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İŞTE MAÇIN 11'LERİ:
Portekiz: Diogo Costa, Cancelo, Dias, Pepe, Mendes, Palhinha, Bruno Fernandes, Vitinha, Bernardo Silva, Rafa Leao, Ronaldo
Slovenya: Oblak, Karnicnik, Drkusic, Bijol, Balkovec, Stojanovic, Cerin, Elsnik, Mlakar, Sporar, Sesko