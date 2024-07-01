Portekiz - Slovenya CANLI İZLE (Portekiz - Slovenya maçı canlı)

EURO 2024'te heyecan devam ediyor. Son 16 turunda Portekiz ile Slovenya karşılaşıyor. Frankfurt Arena'da oynanan mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz... | Son dakika spor haberleri

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 01.07.2024- 21:51 Güncelleme Tarihi: 01.07.2024- 21:57