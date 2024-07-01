EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turu maçında A Milli Futbol Takımı'mız, Avusturya ile zorlu bir mücadeleye çıkacak. Karşılaşma öncesi millilerimizin teknik direktörü Vincenzo Montella ve Mert Müldür açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turu maçında A Milli Futbol Takımı'mız, Avusturya ile zorlu bir mücadeleye çıkacak. Karşılaşma öncesi millilerimizin teknik direktörü Vincenzo Montella ve Mert Müldür açıklamalarda bulundu.

İŞTE MERT MÜLDÜR'ÜN SÖZLERİ:

Takımda çok iyi bir uyum var. Kim oynarsa oynasın sahada elimizden geleni yapacağız. Her oyuncu kendini hazır tutmak zorundadır. Fenerbahçe'de oynamadığım zaman da kendimi hep hazır tuttum. Şampiyonaya gelmeyi çok istiyordum. Antrenmanlarda çok çalıştım ve hoca da formayı bana verdi. Tabii bu da hocanın tercihi.

Bu maç daha özel olacak benim için. Ortada bir çeyrek final bileti var ve iki takım da almak istiyor. Umarım kazanan biz oluruz. Rakibimizi çok iyi analiz ettik, ilk maça benzeyen bir maç olmayacağını düşünüyoruz. Çok iyi hazırlandık. Viyana'dan birçok arkadaşım yarın maçta olacak.

İŞTE MONTELLA'NIN SÖZLERİ:

Avusturya bana bir kulübünü hatırlatıyor. Birçok alanda çok başarılı bir takım var karşımızda.

Kenan Yıldız çok profesyonel bir oyuncu, mentali çok güçlü ama 90 dakikada daha tutarlı olma anlamında daha iyi olabilir. Pozisyonları biraz daha iyi bitirmesi gerekiyor diye düşünüyorum.

Yeterice iyiyseniz, yaşınız da yeterlidir. Arda çok yetenekli bir oyuncu. Geliştirmesi gereken yerler var ama oynatmamak mümkün değil. Onun gibi bir oyuncu olmadığında farkını hissediyorsunuz. Genç bir oyuncu, kendini birtakım alanlarda kendini geliştirmesi gerekiyor ve bunu da yapacaktır.

6-1'lik maç başka bir maçtı, bu başka bir maç. Ralf Rangnick de bunu biliyor. Ne oyuncu ne de hoca olarak bu kadar farklı bir skor aldığımı hatırlamıyorum.5 gol attık ve 5 farklı oyuncu attı bunları. Penaltı, duran top, kendi kalesine atılan bir golümüz yok. Topa hakimiyet anlamında harika bir iş çıkarıyoruz ama daha fazla gole çevirmeliyiz bunları. Barış çok önemli bir oyuncu. Ben Türkiye'nin başına geldiğimden beri bireylerden öte bir takım oluşturuyoruz. Barış da bu farkı yaratan oyunculardan biri.

Avusturya maçı için ilk mesele, duygularımızın bizim işimizi yapmamıza engel olmamasını sağlamak. Neler yapabileceğimiz, nereye gitmek istediğimizi biliyoruz. Bizim düşünce şeklimizin bu olması lazım.