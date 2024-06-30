EURO 2024'te devam ediyor. Son 16 turunda İngiltere ile Slovakya kozlarını paylaşıyor. Mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...
İNGİLTERE - SLOVAKYA MAÇI 11'LERİ:
İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Guehi, Trippier, Rice, Mainoo, Saka, Bellingham, Foden, Kane.
Slovakya: Dubravka, Pekarik, Vavro, Skriniar, Hancko, Kucka, Lobotka, Duda, Schranz, Haraslin, Strelec.
İNGİLTERE - SLOVAKYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
İngiltere - Slovakya maçı 30 Haziran Pazar günü saat 19:00'da başladı. Karşılaşma TRT 1'den canlı yayınlanıyor.
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MAÇIN GOLÜ
⚽GOL! Ivan Schranz attı Slovakya öne geçti! İngilizler şokta! pic.twitter.com/kzRsEAILqh— TRT Spor (@trtspor) June 30, 2024