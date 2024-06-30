İngiltere - Slovakya CANLI İZLE (İngiltere - Slovakya maçı canlı)

EURO 2024'te heyecan devam ediyor. İngiltere ile Slovakya son 16 turunda karşı karşıya geliyor. Halil Umut Meler'in görev yaptığı mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 30.06.2024- 18:54 Güncelleme Tarihi: 30.06.2024- 19:29