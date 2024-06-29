EURO 2024'te heyecan Almanya - Danimarka maçıyla devam ediyor. Son 16 turunda oynanan Almanya - Danimarka mücadelesini haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Liglerin sona ermesiyle birlikte heyecan EURO 2024 ile devam ediyor. Almanya ile Danimarka son 16 turunda kozlarını paylaşıyor. Müsabakayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

ALMANYA - DANİMARKA MAÇI 11'LERİ:

Almanya: Neuer, Kimmich, Rüdiger, Schlotterbeck, Raum, Andrich, Kroos, Sane, Gündogan, Musiala, Havertz

Danimarka: Schmeichel, Andersen, Vestergaard, Christensen, Bah, Delaney, Hojbjerg, Maehle, Eriksen, Skov Olsen, Hojlund

ALMANYA - DANİMARKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Almanya - Danimarka maçı 29 Haziran Cumartesi günü saat 22:00'de başladı. Karşılaşma TRT 1'den canlı yayınlanıyor.

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