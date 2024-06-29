Liglerin sona ermesiyle birlikte heyecan EURO 2024 ile devam ediyor. Almanya ile Danimarka son 16 turunda kozlarını paylaşıyor. Müsabakayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...
ALMANYA - DANİMARKA MAÇI 11'LERİ:
Almanya: Neuer, Kimmich, Rüdiger, Schlotterbeck, Raum, Andrich, Kroos, Sane, Gündogan, Musiala, Havertz
Danimarka: Schmeichel, Andersen, Vestergaard, Christensen, Bah, Delaney, Hojbjerg, Maehle, Eriksen, Skov Olsen, Hojlund
ALMANYA - DANİMARKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Almanya - Danimarka maçı 29 Haziran Cumartesi günü saat 22:00'de başladı. Karşılaşma TRT 1'den canlı yayınlanıyor.
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