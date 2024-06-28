EURO 2024 son 16 turunda 2 Temmuz Salı günü Avusturya ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı, mücadelenin hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda 2 Temmuz Salı günü Avusturya ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı, mücadelenin hazırlıklarına bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Almanya'nın Hannover şehrine bağlı Barsinghausen kasabasındaki kamp merkezinde Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleşen idmana milliler, düz koşu ve ısınma hareketleriyle start verdi. Pas ve şut çalışmalarıyla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Avusturya müsabakasının taktiği üzerinde duruldu.

Hakan Çalhanoğlu ve Mert Günok tedbir amaçlı, Samet Akaydin da adalesindeki zorlanma sebebiyle idmana katılmadı.

Öte yandan antrenmanı TFF Başkan Vekili Mustafa Eröğüt ve Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da izledi.