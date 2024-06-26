EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu 3. maçında Gürcistan ile Portekiz kozlarını paylaştı.
Zorlu mücadeleyi 2-0 kazanan Gürcistan grubu 3. tamamladı ve adını üst tura yazdırdı.
Maçta golleri 2. dakikada Kvaratskhelia ve 57. dakikada Mikautadze (P.) kaydetti.
🏆⚽ GOL | Gürcistan golü erken buldu! Hızlı gelişen atakta Kvaratskhelia golü attı! pic.twitter.com/2bqfpbi9Ym— TRT Spor (@trtspor) June 26, 2024
🏆⚽ GOL | Portekiz şokta! Gürcistan Mikautadze'nin penaltıdan attığı golle farkı 2'ye çıkardı. pic.twitter.com/dFGhEedJcP— TRT Spor (@trtspor) June 26, 2024