2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu son maçında A Milli Futbol Takımımız ile Çekya karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi ay-yıldızlıların teknik direktörü Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu. İtalyan çalıştırıcı, "Çok fazla düşünmeden, hesap yapmadan ikinciliği garantilemek için, galibiyet için hazırlandık." ifadelerini kullandı. | Son dakika spor haberleri

2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu 3. ve son maçında Çekya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımımız'da teknik direktör Vincenzo Montella, mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

İşte İtalyan çalıştırıcının o sözleri:

Tekrar mükemmel bir seyirci var. Onlara bir mutluluk vermek için ekstra motivasyonumuz var. Çok fazla düşünmeden, hesap yapmadan ikinciliği garantilemek için, galibiyet için hazırlandık.

8 günde 3 maç oynadığınız durumlarda değişiklikler gerekiyor. Bazı futbolcularımız 3-4 günde bir maç oynamaya alışık değil. Dolayısıyla kadroda bu tarz değişiklikler yapmak zorunda kalıyorsunuz.