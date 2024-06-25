EURO 2024'te C Grubu'ndaki son maçta İngiltere ile Slovenya karşı karşıya geliyor.
Bu maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.
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İNGİLTERE - SLOVENYA MAÇI 11'LERİ:
İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Guehi, Trippier, Gallagher, Rice, Saka, Bellingham, Foden, Kane
Slovenya: Oblak, Karnicnik, Drkusic, Bijol, Janza, Stojanovic, Cerin, Elsnik, Mlakar, Sporar, Sesko
İNGİLTERE - SLOVENYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
İngiltere - Slovenya maçı 25 Haziran Salı günü TSİ 22.00'de başladı. Karşılaşma TRT 1'den canlı olarak ekrane geliyor.