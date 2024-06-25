İngiltere - Slovenya CANLI İZLE (İngiltere - Slovenya CANLI) EURO 2024

ERUO 2024'te C Grubu'nda İngiltere ile Slovenya karşı karşıya geliyor. Bu maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 25.06.2024- 21:51