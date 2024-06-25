İngiltere 0 - 0 Slovenya (MAÇ SONUCU - ÖZET) İngiltere liderliği bırakmadı!

EURO 2024 C Grubu'nun son karşılaşmasında İngiltere ile Slovenya karşı karşıya geldi. Mücadele başladığı gibi golsüz sona erdi. İngiltere lider olarak üst tura yükseldi. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 25.06.2024- 21:51 Güncelleme Tarihi: 26.06.2024- 00:56