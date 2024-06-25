EURO 2024'te heyecan devam ediyor. C Grubu'nda İngiltere ile Slovenya karşı karşıya geldi.
Mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı.
İngiltere bu sonuçla EURO 2024'te C Grubu'nu 5 puanla lider olarak tamamladı.
Slovenya ise grubunu 3 puanla tamamlayarak EURO 2024'te üst tura yükseldi.
İŞTE C GRUBU'NDA MAÇLAR SONUNDA OLUŞAN PUAN DURUMU:
1:İngiltere: 4
2. Danimarka: 3
3: Slovenya: 3
4: Sırbistan: 2
İŞTE MAÇIN ÖZETİ:
#ÖZET | İngiltere, grubunu lider bitirerek #EURO2024'te son 16'ya yükseldi ✅ En iyi üçüncüler arasına girmeyi garantileyen Slovenya da kendini bir üst tura attı... İşte maçın özet görüntüleri👇 pic.twitter.com/3FCMbtAWOz— TRT Spor (@trtspor) June 25, 2024