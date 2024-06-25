EURO 2024'te heyecan kaldığı yerden devam ediyor. D Grubu'nda son karşılaşmada Hollanda ile Avusturya karşı karşıya geliyor.
Bu heyecanlı maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.
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HOLLANDA - AVUSTURYA MAÇI 11'LERİ:
Hollanda: Verbruggen, Geertruida, De Vrij, Van Dijk, Ake, Schouten, Reijnders, Veerman, Malen, Depay, Gakpo
Avusturya: Pentz, Posch, Wober, Lienhart, Prass, Seiwald, Grillitsch, Wimmer, Schmid, Sabitzer, Arnautovic
HOLLANDA - AVUSTURYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Hollanda - Avusturya maçı 25 Haziran Salı günü TSİ19:00'da başladı. Karşılaşma TRT 1'den canlı olarak ekrana geliyor.