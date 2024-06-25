Hollanda - Avusturya CANLI İZLE | Hollanda - Avusturya (CANLI) EURO 2024

EURO 2024'te D Grubu karşılaşmasında Hollanda ile Avusturya karşı karşıya geliyor. D Grubu'ndaki oynanan bu son mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 25.06.2024- 18:54