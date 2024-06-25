EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası D Grubu 3. maçında Fransa ile Polonya kozlarını paylaşıyor. Zorlu mücadeleyi haberimizden canlı izleyebilirsiniz...
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FRANSA - POLONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Fransa - Polonya maçı 25 Haziran Salı günü saat 19:00'da oynanıyor. Karşılaşma TRT Spor'da canlı yayınlanıyor.
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İŞTE MAÇIN 11'LERİ:
Fransa: Maignan, Koundé, Upamecano, Saliba, Hernandez, Tchouaméni, Kanté, Rabiot, Dembélé, Barcola, Mbappe
Polonya: Skorupski, Bednarek, Dawidowicz, Kiwior, Frankowski, Syzmanski, Zielinski, Moder, Zalewski, Urbanski, Lewandowski
⚽️ GOL | Kylian Mbappe! Avrupa Şampiyonları'ndaki ilk golü penaltıdan geldi! 🇫🇷#EURO2024 pic.twitter.com/E3PopCVvFd— TRT Spor (@trtspor) June 25, 2024