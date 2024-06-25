EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası D Grubu 3. maçında Fransa ile Polonya kozlarını paylaştı.
Zorlu mücadele karşılıklı penaltı golleriyle 1-1 sona erdi.
Fransa'nın golünü 56. dakikada Mbappe kaydetti.
Polonya'da ise 79. dakikada Lewandowski sahneye çıktı.
Bu sonuçla Fransa grubu 7 puanla 2. sırada tamamladı ve üst tura yükseldi.
Polonya ise 1 puanla turnuvaya veda etti.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ:⚽️ GOL | Kylian Mbappe! Avrupa Şampiyonları'ndaki ilk golü penaltıdan geldi! 🇫🇷#EURO2024 pic.twitter.com/E3PopCVvFd
— TRT Spor (@trtspor) June 25, 2024
⚽️ GOL | Lewandowski tekrarlanan penaltıyı bu kez gole çevirdi ve skoru eşitledi! 🇵🇱#EURO2024 pic.twitter.com/0yugCnIoqe— TRT Spor (@trtspor) June 25, 2024