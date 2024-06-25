EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası C Grubu 3. maçında Danimarka ile Sırbistan kozlarını paylaşıyor. Münih Arena Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi haberimizden canlı izleyebilirsiniz...
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DANİMARKA - SIRBİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Danimarka - Sırbistan maçı 25 Haziran Salı günü saat 22.00'de oynanıyor. Karşılaşma TRT Spor'da canlı yayınlanıyor.
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İŞTE MAÇIN 11'LERİ:
Danimarka: Schmeichel; Christensen, Vestergaard, Andersen; Mæhle, Højbjerg, Hjulmand, Bah; Eriksen; Højlund, Wind.
Sırbistan: Rajković; Veljković, Milenković, Pavlović; Živković, Ilić, Gudelj, Mijailović; Samardžić, Lukić; Mitrović