"Hocamıza ve takımımıza güvenimiz tam!"
A Milli Takım'a bir sakatlık şoku daha!
💥 Sayısal Loto sonuçları 24 Haziran Pazartesi
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