Hırvatistan - İtalya maçını canlı takip etmek için tıklayın...
EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası B Grubu 3. maçında Hırvatistan ile İtalya kozlarını paylaşıyor. Leipzig Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi haberimizden canlı izleyebilirsiniz...
HIRVATİSTAN - İTALYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Hırvatistan - İtalya maçı 24 Haziran Pazartesi günü saat 22.00'de oynanıyor. Karşılaşma TRT 1'de canlı yayınlanıyor.
Hırvatistan - İtalya maçı CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
İŞTE MAÇIN 11'LERİ:
Hırvatistan: Livakovic, Stanisic, Sutalo, Pongracic, Gvardiol, Modric, Brozovic, Kovacic, Pasalic, Sucic, Kramaric.
İtalya: Donnarumma, Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Darmian, Barella, Jorginho, Pellegrini, Dimarco, Retegui, Raspadori.