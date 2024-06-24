Çekya - Türkiye maçının hakemi Istvan Kovacs oldu!

Son dakika spor haberi: EURO 2024'te A Milli Takım'ın Çekya ile oynayacağı maçın hakemi Istvan Kovacs oldu. İşte detaylar...

A Milli Takım, 2024 Avrupa Şampiyonası'ndaki mücadelesine devam ediyor.

Ay-yıldızlılar F Grubu üçüncü ve son maçında Çekya ile karşılaşacak.

Bu mücadeleyi yönetecek hakem belli oldu.

Çekya - Türkiye maçında Rumen Istvan Kovacs düdük çalacak.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Volkspark Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak maçta düdük çalacak Kovacs'ın yardımcıları aynı ülkeden Vasile Marinescu ve Ovidiu Artene olacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Norveç Futbol Federasyonundan Espen Eskas yapacak.

Karşılaşmada Polonyalı Tomasz Kwiatkowski ise VAR görevini üstlenecek.

Kovacs daha önce A Milli Takım'ın İsveç ile oynadığı müsabakayı yönetmişti.