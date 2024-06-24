A Milli Takım'a bir sakatlık şoku daha!

A Milli Futbol Takım'a bir şok daha geldi.

Ay-yıldızlılarda kaleci Doğan Alemdar'ın ön çapraz bağları koptu.

Doğan'ın yerine Muhammed Şengezer Milli Takım'a dahil edildi.

İŞTE TFF'NİN AÇIKLAMASI:

A Milli Takımımızın dün akşam gerçekleştirilen antrenmanı esnasında dizinde travma meydana gelen millî kalecimiz Doğan Alemdar'ın muayene ve tetkikleri tamamlandı.

Yapılan kontroller neticesinde, Doğan'ın sol diz ön çapraz bağında kopma tespit edildi ve millî kalecimizin tedavisinin bir sonraki aşamasına geçmek üzere kamptan ayrılmasına karar verildi.

2024 Avrupa Şampiyonası sürecindeki kaleci yeterliliğini sağlamak adına, Medipol Başakşehir FK takımından Muhammed Şengezer, A Millî Takım kampına çağrıldı.