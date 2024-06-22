EURO 2024'te heyecan devam ediyor. Tarihimizde ilk kez bir açılış maçında galip gelen A Milli Futbol Takımı'mız, Portekiz maçı öncesi moral depoladı. Gürcistan'ı Mert Müldür, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle 3-1 yenen Türkiye, tüm ülkeyi sevince boğdu. İlk maçların sonunda Türkiye liderliğe yerleşirken, Portekiz ikinci sırada yer aldı. Şimdi ise A Milli Futbol Takımımız, BVB Stadion Dortmund'da Portekiz ile karşılaşıyor.
TÜRKİYE - PORTEKİZ MAÇI İLK 11'LERİ
Türkiye: Altay, Zeki, Samet, Abdülkerim, Ferdi, Kaan, Hakan, Orkun, Yunus, Kerem, Barış Alper
Portekiz: Diogo Costa, Cancelo, Dias, Pepe, Nuno Mendes, Palhinha, Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo, Leao, Ronaldo
TÜRKİYE - PORTEKİZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Türkiye - Portekiz maçı 22 Haziran Cumartesi günü saat 19.00'da başladı. Karşılaşma TRT 1'de canlı yayınlanıyor.
2 İSİM KART SINIRINDA!
A Milli Futbol Takımı'mız, EURO 2024 F grubu 2. maçında Portekiz ile kozlarını paylaşacak. A Milli Takım kadromuzda 2 isim sarı kart sınırında bulunuyor. Hakan Çalhanoğlu ve Abdülkerim Bardakcı, Portekiz karşısında kart görmeleri halinde Çekya müsabakasında süre alamayacak. Portekiz'de ise Rafael Leao ve Francisco Conceiçao kart sınırında yer alıyor.
İŞTE MAÇTAKİ GOLLER:
Bernardo Silva'nın golüyle Portekiz öne geçti. pic.twitter.com/pXJ049Lcbv— TRT Spor (@trtspor) June 22, 2024
Samet Akaydın'ın kendi kalesine attığı golle fark ikiye çıktı. pic.twitter.com/RkHRAJjpmI— TRT Spor (@trtspor) June 22, 2024