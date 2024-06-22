2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO) heyecan devam ediyor. F Grubu ikinci maçında Türkiye ile Portekiz kozlarını paylaşacak. Türkiye - Portekiz maçını haberimizden canlı izleyebilirsiniz...

EURO 2024'te heyecan devam ediyor. Tarihimizde ilk kez bir açılış maçında galip gelen A Milli Futbol Takımı'mız, Portekiz maçı öncesi moral depoladı. Gürcistan'ı Mert Müldür, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle 3-1 yenen Türkiye, tüm ülkeyi sevince boğdu. İlk maçların sonunda Türkiye liderliğe yerleşirken, Portekiz ikinci sırada yer aldı. Şimdi ise A Milli Futbol Takımımız, BVB Stadion Dortmund'da Portekiz ile karşılaşıyor.

TÜRKİYE - PORTEKİZ MAÇI İLK 11'LERİ

Türkiye: Altay, Zeki, Samet, Abdülkerim, Ferdi, Kaan, Hakan, Orkun, Yunus, Kerem, Barış Alper

Portekiz: Diogo Costa, Cancelo, Dias, Pepe, Nuno Mendes, Palhinha, Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo, Leao, Ronaldo

TÜRKİYE - PORTEKİZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye - Portekiz maçı 22 Haziran Cumartesi günü saat 19.00'da başladı. Karşılaşma TRT 1'de canlı yayınlanıyor.

2 İSİM KART SINIRINDA!

A Milli Futbol Takımı'mız, EURO 2024 F grubu 2. maçında Portekiz ile kozlarını paylaşacak. A Milli Takım kadromuzda 2 isim sarı kart sınırında bulunuyor. Hakan Çalhanoğlu ve Abdülkerim Bardakcı, Portekiz karşısında kart görmeleri halinde Çekya müsabakasında süre alamayacak. Portekiz'de ise Rafael Leao ve Francisco Conceiçao kart sınırında yer alıyor.

İŞTE MAÇTAKİ GOLLER: