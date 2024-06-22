EURO 2024'te heyecan devam ediyor.
F Grubu 2. maçında Türkiye ile Portekiz karşılaştı.
Mücadeleyi ay-yıldızlılar 3-0 kaybetti.
Portekiz'in gollerini Bernardo Silva, Samet Akaydın (K.K) ve Bruno Fernandes kaydetti.
Bu sonuçla birlikte F Grubu'nda oluşan puan durumu şöyle:
1- Portekiz: 6
2- TÜRKİYE: 3
3- Çekya: 1
4- Gürcistan: 1
İŞTE MAÇTAKİ GOLLER:
Bernardo Silva'nın golüyle Portekiz öne geçti. pic.twitter.com/pXJ049Lcbv— TRT Spor (@trtspor) June 22, 2024
Samet Akaydın'ın kendi kalesine attığı golle fark ikiye çıktı. pic.twitter.com/RkHRAJjpmI— TRT Spor (@trtspor) June 22, 2024
Portekiz 3-0 Türkiye (Bruno Fernandes) pic.twitter.com/rATa4nfPDu— TRT Spor (@trtspor) June 22, 2024