Tarihi maç öncesi İspanyol basınından flaş Arda Güler manşeti! "Ronaldo'ya meydan okuyor"
EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. A Milli Futbol Takımı'mız, F Grubu'nda Portekiz ile karşılaşacak. İlk maçta Gürcistan'ı 3-1 mağlup eden kırmızı-beyazlılar, Portekiz engelini 3 puan ile aştığı taktirde üst tura yükselmeyi garantileyecek. İspanyol basını zorlu mücadeleyi manşetine alırken, milli yıldızımız Arda Güler ile Cristiano Ronaldo'yu karşılaştırdı. İşte detaylar...
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Yayın Tarihi: 22.06.2024- 11:48 Güncelleme Tarihi: 22.06.2024- 11:49