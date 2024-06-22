Milli Takım'da büyük talihsizlik! Samet Akaydın ve Altay Bayındır...

Son dakika spor haberi: EURO 2024 F Grubu ikinci maçında A Milli Takım, Portekiz ile karşılaştı. Mücadelede ay-yıldızlılarda Samet Akaydın ile Altay Bayındır'ın hata yapması sonrasın büyük bir talihsizlik yaşadı ve fark 2'ye çıktı. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 22.06.2024- 19:59 Güncelleme Tarihi: 22.06.2024- 20:11