A Milli Takımımızın yer aldığı F Grubu'nda Gürcistan ile Çekya karşı karşıya geldi.
Bu mücadele 1-1'lik beraberlikle noktalandı.
Karşılaşmada gol perdesini 45+4. dakikada Gürcistan'dan Mikautadze penaltıdan açtı.
Ardından 59. dakikada Schick skoru 1-1'e getirdi.
Bu maçın ardından Çekya grupta -1 averajla ve sahip olduğu 1 puanla 3. sırada bulunuyor.
Gürcistan ise -2 averaj ve 1 puanla 4. sırada yer alıyor.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ
⚽️ GOL | Mikautadze penaltıyı gole çevirdi! Gürcistan 1-0 öne geçti! 🇬🇪#EURO2024 pic.twitter.com/RcE754vEuF— TRT Spor (@trtspor) June 22, 2024
⚽️ GOL | Çekya aradığı golü kornerden buldu! Patrik Schick skora dengeyi getirdi! 🇨🇿#EURO2024 pic.twitter.com/A01lh4nbhR— TRT Spor (@trtspor) June 22, 2024