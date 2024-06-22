Gürcistan 1-1 Çekya (MAÇ SONUCU-ÖZET) Puanlar paylaşıldı!

Son dakikA spor haberi: EURO 2024 heyecanı Almanya'da devam ediyor. F grubu 2. maçında Türkiye'nin rakiplerinden Gürcistan ile Çekya kozlarını paylaştı. Bu mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 22.06.2024- 17:57 Güncelleme Tarihi: 22.06.2024- 18:05