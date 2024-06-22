Gruptan nasıl çıkarız? İşte tüm ihtimaller

Son dakika spor haberi:EURO 2024'te F Grubu 2. maçında A Milli Takımı, Portekiz'e 3-0'lık skorla mağlup oldu. Maçın ardından 3 puanla ikinci sırada yer alan Bizim Çocuklar'ın gruptan nasıl çıkacağı büyük merak konusu haline geldi. İşte tüm ihtimaller...

A Milli Takımımız, EURO 2024'te F Grubu 2. maçında Portekiz ile karşı karşıya gelirken taraftarlar, ay-yıldızlıların gruplardan nasıl çıkabileceğini merakla takip ediyor. İşte detaylar...

EURO 2024'TE GRUPTAN NASIL ÇIKARIZ?

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar doğrudan son 16 turuna kalmaya hak kazanacak. Türkiye, Portekiz karşılaşmasından 3-0'lık mağlubiyetle ayrıldı ve gözler Çekya maçına çevrildi.

Türkiye, Çekya mücadelesini kazandığı takdirde doğrudan adını son 16 turuna yazdıracak. Beraberlik ve mağlubiyet durumunda ise Türkiye en iyi dört grup üçüncüsünden birisi olması durumunda üst tura çıkacak.En iyi dört grup üçüncüsü olma ihtimali ise diğer maçlara göre belirlenecek.

PUAN EŞİTLİĞİNDE NE OLACAK?

EURO 2024'te gruplarda iki veya daha fazla takımın puan eşitliği durumunda öncelikli olarak takımların kendi arasında oynadıkları maçlardaki puanlarına bakılacak. Eşitliğin devam etmesi durumunda takımların kendi arasında oynadıkları maçlardaki gol farkına bakılacak.

Ardından ise kendi arasında oynana maçlarda atılan gol sayısı, gruptaki genel gol farkı, gruptaki atılan gol sayısı, deplasman golü sayısı, gruptaki deplasman golü sayısı belirleyici olacak.

İŞTE EURO 2024'TE MAÇ TAKVİMİ

1.GRUP MAÇLARI 14-18 HAZİRAN

2. GRUP MAÇLARI 19-22 HAZİRAN

3. GRUP MAÇLARI 23-26 HAZİRAN

SON 16 TURU MAÇLARI: 29 HAZİRAN - 2 TEMMUZ

ÇEYREK FİNALLER 5-6 TEMMUZ

YARI FİNALLER 9-10 TEMMUZ

FİNAL 14 TEMMUZ 2