EURO 2024'te ilk haftanın golü Mert Müldür'den!

A Milli Futbol Takımı'mız, EURO 2024 F Grubu ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 mağlup etti. Kırmızı-beyazlıların ilk golünü Mert Müldür kaydetmişti. Milli yıldızın golü, ilk haftanın en iyisi seçildi.

A Milli Takımımız, EURO 2024 F Grubu ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 mağlup ederek turnuvaya iyi bir başlangıç yaptı. Ay-yıldızlılara galibiyeti getiren golleri Mert Müldür, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu kaydetti.

Mert Müldür'ün Gürcistan'a attığı gol, EURO 2024'te ilk maçların en iyi golü seçildi.

Arda Güler'in golü ise oylamada 3. sırada yer aldı.