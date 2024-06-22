Belçika Romanya maçı CANLI İZLE | EURO 2024

2024 Avrupa Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. Turnuvada E Grubu 2. maçında Belçika ile Romanya karşı karşıya geldi. Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 22.06.2024- 21:56 Güncelleme Tarihi: 22.06.2024- 22:07