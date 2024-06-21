EURO 2024 E Grubu maçında Slovakya ile Ukrayna karşı karşıya geldi.
Mücadele, Ukrayna'nın 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.
Maçta Slovakya'nın golünü 17. dakikada Ivan Schranz kaydetti.
Ukrayna'nın gollerini ise 54. dakikada Mykola Shaparenko ve 79. dakikada Roman Yaremchuk attı.
Slovakya bu beraberlikle 3 puanda kaldı.
Ukrayna ise ilk galibiyetini aldı ve 3 puana yükseldi.
E Grubu son maçında Slovakya, Romanya ile karşı karşıya gelecek.
Ukrayna ise Belçika ile karşılaşacak.
İŞTE MAÇIN ÖZETİ:
#ÖZET | 🇺🇦 Ukrayna geriden geldi, üç puanı aldı. 💥 E Grubu karşılaşmasında Ukrayna, 1-0 geri düştüğü karşılaşmada Slovakya'yı, Shaparenko ve Yaremchuk'un golleriyle 2-1 mağlup etti. #EURO2024 📽 İşte maçın özeti: 👇 pic.twitter.com/yik2M53r6Y— TRT Spor (@trtspor) June 21, 2024