Milliler 2'de 2 için Portekiz karşısında!
Dev maç İspanya'nın!
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
💥Süper Loto sonuçları! (20 Haziran)
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F.Bahçe'den G.Saray'a bir transfer daha! F.Bahçe'den G.Saray'a bir transfer daha! 10:55
F.Bahçe'den ayrılmıştı! Beşiktaş'a teklif edildi F.Bahçe'den ayrılmıştı! Beşiktaş'a teklif edildi 10:13
F.Bahçe'ye dev transfer müjdesi! Mourinho... F.Bahçe'ye dev transfer müjdesi! Mourinho... 09:57
Ve G.Saray'da anlaşma tamam! Yeni yıldız Bodrum'dan Ve G.Saray'da anlaşma tamam! Yeni yıldız Bodrum'dan 09:36
G.Saray'dan şaşırtan transfer! Şimdi de eski Beşiktaşlı geliyor G.Saray'dan şaşırtan transfer! Şimdi de eski Beşiktaşlı geliyor 09:14
Mourinho'nun yeni prensi İtalya'dan! Mourinho'nun yeni prensi İtalya'dan! 00:30
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Kartal'a gençlik aşısı! Kartal'a gençlik aşısı! 00:19
Fırtına'da orta sahaya yeni aday! Fırtına'da orta sahaya yeni aday! 00:14
Beşiktaş'tan Tabakovic bombası! Beşiktaş'tan Tabakovic bombası! 00:10
G.Saray'dan F.Bahçe'ye 2. gol! G.Saray'dan F.Bahçe'ye 2. gol! 00:09
G.Saray'dan Xhaka bombası! G.Saray'dan Xhaka bombası! 00:08
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