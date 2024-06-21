A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu ikinci maçında 22 Haziran Cumartesi günü Dortmund'da oynayacağı Portekiz karşılaşmasının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde Almanya'nın Hannover şehrine bağlı Barsinghausen kasabasındaki Sporthotel Fuchsbachtal'da ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, düz koşuyla başladı. Isınma hareketleri ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Portekiz karşılaşmasının taktiği çalışıldı.

Milli futbolcu Barış Alper Yılmaz'ın sarıya boyadığı saçları idmanda dikkat çekti.

Antrenmanda tedavisi süren İrfan Can Kahveci bireysel çalıştı.

A Milli Futbol Takımı, TSİ 17.15'te hava yoluyla Hannover'den Dortmund'a geçecek ve futbolcular BVB Stadyumu'nda TSİ 20.45'te bir yürüyüş yapacak. Teknik Direktör Vincenzo Montella ve milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun basın toplantısı ise TSİ 21.00'de başlayacak.