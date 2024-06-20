EURO 2024'te heyecan devam ediyor. C Grubu'nda Slovenya ile Sırbistan kozlarını paylaşıyor. Çekişmeli maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Liglerin sona ermesiyle birlikte heyecan EURO 2024 ile devam ediyor. Slovenya ile Sırbistan, C Grubu ikinci maçında karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

SLOVENYA - SIRBİSTAN MAÇI 11'LERİ:

Slovenya: Oblak, Karnicnik, Drkusic, Bijol, Janza, Stojanovic, Cerin, Elsnik, Mlakar, Sporar, Sesko.

Sırbistan: Rajkovic, Veljkovic, Milenkovic, Pavlovic, Zivkovic, Ilic, Lukic, Mladenovic, Tadic, Vlahovic, Mitrovic.

SLOVENYA - SIRBİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Slovenya - Sırbistan maçı 20 Haziran Perşembe günü saat 16.00'da başladı. Karşılaşma TRT 1'den canlı yayınlanıyor.

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