İspanya - İtalya CANLI İZLE (İtalya - İspanya CANLI) EURO 2024

EURO 2024 B Grubu'nda dev maçta İspanya ile İtalya karşı karşıya geliyor. Bu zorlu randevuyu haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 20.06.2024- 21:52 Güncelleme Tarihi: 20.06.2024- 23:19