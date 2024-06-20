EURO 2024'te heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Günün maçında B Grubu'nda İspanya ile İtalya karşı karşıya geliyor.
Bu dev mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.
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MAÇIN GOLÜ:
⚽️ GOL | Calafiori'den ters vuruş! Üst üste ataklar sonuç verdi! İspanya aradığı golü sonunda buldu!#EURO2024 pic.twitter.com/NIKU8j5ucT— TRT Spor (@trtspor) June 20, 2024
İSPANYA - İTALYA MAÇI 11'LERİ:
İspanya: Unai Simon, Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella, Rodri, Pedri, Fabian Ruiz, Yamal, Nico Williams, Morata
İtalya: Donnarumma, Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco, Barella, Jorginho, Frattesi, Pellegrini, Chiesa, Scamacca
İSPANYA - İTALYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
İspanya - İtalya maçı 20 Haziran Perşembe günü TSİ 22.00'da başladı. Bu dev karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.