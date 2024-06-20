EURO 2024 C Grubu mücadelesinde Danimarka ile İngiltere karşı karşıya geliyor.
Bu maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.
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İŞTE MAÇIN GOLLERİ
⚽ GOL | Golcü Harry Kane sahnede! İngiltere 1-0 önde! Kyle Walker müthiş getirdi! #EURO2024 pic.twitter.com/7zvRxi0Jkm— TRT Spor (@trtspor) June 20, 2024
⚽ GOL | Hjulmand çok uzaklardan müthiş vurdu! Danimarka skoru eşitledi! Güzel gollerin turnuvası devam ediyor! 🚀#EURO2024 pic.twitter.com/D4HH8VIUVY— TRT Spor (@trtspor) June 20, 2024
DANİMARKA - İNGİLTERE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Danimarka - İngiltere maçı 20 Haziran Perşembe günü TSİ 19.00'da başladı. Karşılaşma TRT 1'de canlı olarak yayınlanıyor.
DANİMARKA - İNGİLTERE MAÇI 11'LERİ:
Danimarka: Schmeichel, Andersen, Vestergaard, Christensen, Maehle, Kristiansen, Höjbjerg, Hjulmand, Eriksen, Wind, Höjlund
İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Guehi, Trippier, Rice, Alexander-Arnold, Saka, Bellingham, Foden, Kane