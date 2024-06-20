Danimarka - İngiltere CANLI İZLE (Danimarka - İngiltere CANLI) EURO 2024

EURO 2024'te C Grubu karşılaşmasında Danimarka ile İngiltere karşı karşıya geliyor. Bu maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 20.06.2024- 18:55 Güncelleme Tarihi: 20.06.2024- 19:43