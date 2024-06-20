Danimarka 1 - 1 İngiltere (MAÇ SONUCU - ÖZET) EURO 2024

EURO 2024'te heyecan tüm hızıyla devam ediyor. C Grubu'nda Danimarka ile İngiltere karşı karşıya geldi. Karşılaşma, iki takımında karşılıklı attğı goller sonucu beraberlikle noktalandı. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 20.06.2024- 18:55 Güncelleme Tarihi: 20.06.2024- 20:57