EURO 2024'te C Grubu'nda Danimarka ile İngiltere karşı karşıya geldi.
Maç, 1-1'lik beraberlikle noktalandı.
İngiltere'nin golünü 18. dakikada Harry Kane kaydetti.
Danimarka'nın golü 34. dakikada Morten Blom Due Hjulmand'dan geldi.
İngiltere bu sonuçla puanını 4'e yükseltti.
Danimarka ise 2 puana yükseldi.
C Grubu'ndaki son maçta İngiltere, Slovenya ile karşı karşıya gelecek.
Danimarka ise Sırbistan ile karşılaşacak.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ
⚽ GOL | Golcü Harry Kane sahnede! İngiltere 1-0 önde! Kyle Walker müthiş getirdi! #EURO2024 pic.twitter.com/7zvRxi0Jkm— TRT Spor (@trtspor) June 20, 2024
⚽ GOL | Hjulmand çok uzaklardan müthiş vurdu! Danimarka skoru eşitledi! Güzel gollerin turnuvası devam ediyor! 🚀#EURO2024 pic.twitter.com/D4HH8VIUVY— TRT Spor (@trtspor) June 20, 2024