EURO 2024 A Grubu karşılaşmasında İskoçya ile İsviçre karşı karşıya geldi. Mücadele iki takımında karşılıklı attğı goller sonucu beraberlikle noktalandı. İşte detaylar...

EURO 2024'te heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Günün kapanış maçında İskoçya ile İsviçre karşı karşıya geldi.

Mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Maçta İskoçya'nın golünü 13. dakikada Scott McTominay kaydetti.

İsviçre'nin golü ise 26. dakikada Xherdan Shaqiri'den geldi. İskoçya bu sonuçla A Grubu'nda puanını 1'e çıkardı.

İsviçre ise 4 puana yükseldi. A Grubu'nda 3. maçta İskoçya, Macaristan ile karşı karşıya gelecek.

İsviçre ise lider Almanya ile karşılaşacak.