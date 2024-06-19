EURO 2024'te heyecan kaldığı yerden devam ediyor.
B Grubu karşılaşmasında Hırvatistan ile Arnavutluk karşı karşıya geldi.
Mücadele 2-2'lik beraberlikle noktalandı.
Maçta Hırvatistan'ın gollerini 74. dakikada Andre Kramaric ve 76. dakikada Klaus Gjasula (KK) attı.
Arnavutluk'un tek golü ise 11. dakikada Qazim Laçi ve 90+5. dakikada Klaus Gjasula attı.
Hırvatistan bu sonuçla B Grubu'nda puanını 1'e yükseltti.
Arnavutluk ise turnuvanın ilk maçında İtalya'nın ardından 2. maçta da Hırvatistan'la berabere kalarak puanını 1 yaptı.
EURO 2024'te B Grubu'ndaki son maçta Hırvasitan, İtalya ile karşı karşıya gelecek.
Arnavutluk ise İspanya ile karşılaşacak.
İŞTE MAÇIN ÖZETİ:
🏆 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası B Grubu ikinci maçında Hırvatistan ile Arnavutluk 2-2 berabere kaldı. ⚽ İşte maçın özeti; pic.twitter.com/0msvCkbi4N— TRT Spor (@trtspor) June 19, 2024