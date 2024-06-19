EURO 2024 B Grubu karşılaşmasında Hırvatistan ile Arnavutluk karşı karşıya geldi. Mücadele iki takımında karşılıklı bulduğu goller sonucu 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı. İşte detaylar...

EURO 2024'te heyecan kaldığı yerden devam ediyor.

B Grubu karşılaşmasında Hırvatistan ile Arnavutluk karşı karşıya geldi.

Mücadele 2-2'lik beraberlikle noktalandı.

Maçta Hırvatistan'ın gollerini 74. dakikada Andre Kramaric ve 76. dakikada Klaus Gjasula (KK) attı.

Arnavutluk'un tek golü ise 11. dakikada Qazim Laçi ve 90+5. dakikada Klaus Gjasula attı.

Hırvatistan bu sonuçla B Grubu'nda puanını 1'e yükseltti.

Arnavutluk ise turnuvanın ilk maçında İtalya'nın ardından 2. maçta da Hırvatistan'la berabere kalarak puanını 1 yaptı.

EURO 2024'te B Grubu'ndaki son maçta Hırvasitan, İtalya ile karşı karşıya gelecek.

Arnavutluk ise İspanya ile karşılaşacak.

İŞTE MAÇIN ÖZETİ: