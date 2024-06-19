Milli futbolcular Mert Müldür ve Arda Güler'in Gürcistan'a karşı attığı goller, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ilk grup maçlarının en iyi golü kategorisinde aday gösterildi.

UEFA'nın internet sitesinde başlatılan oylamada, Arda Güler ve Mert Müldür'ün attığı gollerin yanı sıra iki aday daha var. Ukrayna'nın Romanya'yı 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada ilk golü atan Nicolae Stanciu ve İtalya'nın Arnavutluk'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada İtalya'nın 2'nci golünü kaydeden Nicolo Barella da adaylar arasında bulunuyor.