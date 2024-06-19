Almanya 2-0 Macaristan (MAÇ SONUCU-ÖZET) Almanya 2'de 2 yaptı!

Almanya 2-0 Macaristan (MAÇ SONUCU-ÖZET) Almanya 2'de 2 yaptı!

Son dakika spor haberi: 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO) A Grubu'nda Almanya ile Macaristan kozlarını paylaştı. Turnuvanın ev sahibi Panzerler, rakibini 2-0 mağlup ederek 2'de 2 yaptı. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 19.06.2024- 20:52 Güncelleme Tarihi: 19.06.2024- 22:21