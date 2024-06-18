EURO 2024 F Grubu'nda Türkiye ile Gürcistan karşı karşıya geldi.
Müsabaka, A Milli Futbol Takımımız'ın 3-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.
Maçta galibiyeti getiren gollerimizi 26. dakikada Mert Müldür, 78. dakikada muhteşem golüyle Arda Güler ve 90+6. dakikada Kerem Aktürkoğlu kaydeti.
Gürcistan'ın tek golü 32. dakikada Mikautadze attı.
A Milli Takım, bu galibiyetle puanını 3 yaptı ve F Grubu'nda maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Gürcistan ise 0 puanda kaldı.
A Milli Takım, F Grubu'ndaki diğer karşılaşmada Portekiz ile karşılaşacak.
Gürcistan ise Çekya ile karşı karşıya gelecek.
F Grubu'ndaki diğer maçta Portekiz ile Çekya bugün 22.00'da karşı karşıya gelecek.
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Yıldız futbolcu, Gürcistan karşısında attığı harika golle Avrupa Şampiyonası'nda gol atan en genç Türk Milli Takımı futbolcusu olmayı başardı.
İŞTE MAÇIN ÖZETİ:
#ÖZET | 🇹🇷 İlk maç, ilk galibiyet. 💪 🚀 Milli Takımımız, F Grubu ilk maçında Gürcistan'ı 3 golle geçerek #EURO2024'e galibiyetle başladı. 📽️ İşte maçın özeti: 👇 pic.twitter.com/2IBL9gJRCw— TRT Spor (@trtspor) June 18, 2024