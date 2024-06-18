Sagnol: Futbolun hikayesi böyle
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💥Süper Loto sonuçları! (18 Haziran)
Almanya - Macaristan maçı hangi kanalda?
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F.Bahçe'ye Sterling müjdesi! İngiliz basını açıkladı F.Bahçe'ye Sterling müjdesi! İngiliz basını açıkladı 12:24
G.Saray'da Icardi şoku! İtalyan basını duyurdu G.Saray'da Icardi şoku! İtalyan basını duyurdu 11:49
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Transferde işlem tamam! G.Saray'ın yeni yıldızı Süper Lig'den Transferde işlem tamam! G.Saray'ın yeni yıldızı Süper Lig'den 09:35
G.Saray'dan şaşırtan transfer! Eski F.Bahçeli imzayı atıyor G.Saray'dan şaşırtan transfer! Eski F.Bahçeli imzayı atıyor 09:25
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