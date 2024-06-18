EURO 2024 F Grubu ilk maçında Türkiye ile Gürcistan karşı karşıya geldi. A Milli Futbol Takımımız, Gürcistan'ı 3 golle mağlup ederek turnuvaya 3 puanla başladı. İşte detaylar...

EURO 2024 F Grubu'nda Türkiye ile Gürcistan karşı karşıya geldi.

Müsabaka, A Milli Futbol Takımımız'ın 3-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

Maçta galibiyeti getiren gollerimizi 26. dakikada Mert Müldür, 78. dakikada muhteşem golüyle Arda Güler ve 90+6. dakikada Kerem Aktürkoğlu kaydeti.

Gürcistan'ın tek golü 32. dakikada Mikautadze attı.

A Milli Takım, bu galibiyetle puanını 3 yaptı ve F Grubu'nda maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Gürcistan ise 0 puanda kaldı.

A Milli Takım, F Grubu'ndaki diğer karşılaşmada Portekiz ile karşılaşacak.

Gürcistan ise Çekya ile karşı karşıya gelecek.

F Grubu'ndaki diğer maçta Portekiz ile Çekya bugün 22.00'da karşı karşıya gelecek.

ARDA GÜLER ADINI A MİLLİ TAKIM TARİHİNE YAZDIRDI!

Yıldız futbolcu, Gürcistan karşısında attığı harika golle Avrupa Şampiyonası'nda gol atan en genç Türk Milli Takımı futbolcusu olmayı başardı.

İŞTE MAÇIN ÖZETİ: