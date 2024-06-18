Real Madrid'den Arda Güler'e destek!

Real Madrid, A Milli Futbol Takımı'mızın EURO 2024'te karşı karşıya geleceği Gürcistan maçı öncesi Arda Güler'e destek paylaşımında bulundu.

Real Madrid'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türk milli oyuncumuz, bugün EURO 2024 serüvenine başlıyor!" ifadeleri kullanıldı ve Arda Güler'e özel bir görsel paylaşıldı.

İşte Real Madrid'in Arda Güler için yaptığı o paylaşım: