Liglerin sona ermesiyle birlikte heyecan EURO 2024 ile devam ediyor.
Türkiye'nin de yer aldığı F Grubu'nda Portekiz ile Çekya karşılaştı.
Portekiz, geriden gelecek rakibini 2-1 mağlup etti.
Portekiz'in golünü 69. dakikada Robin Hranac(K.K) ve 90+3'te Conceiçao kaydetti.
Çekya'nın golünü ise 62. dakikada Lukas Provod attı.
BU SONUÇLA BİRLİKTE F GRUBU'NDA OLUŞAN PUAN DURUMU ŞÖYLE:
1- Türkiye: 3
2- Portekiz: 3
3- Gürcistan: 0
4: Çekya: 0
İŞTE MAÇIN ÖZETİ:
#ÖZET | 🇵🇹 Portekiz, 90+2'de kazandı. 💥 Milli Takımımızın grubundaki diğer karşılaşmada Portekiz, geriye düştüğü maçı son anlarda bulduğu golle 2-1 kazandı. #EURO2024 📽 İşte maçın özeti: 👇 pic.twitter.com/gBnZdKihJw— TRT Spor (@trtspor) June 18, 2024