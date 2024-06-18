EURO 2024 F Grubu ilk maçında A Milli Futbol Takımımız, Gürcistan'ı 3-1 mağlup etti.

Maç sonrasında Gürcistan Milli Takımı Teknik Direktörü Sagnol açıklamalarda bulundu.

İŞTE SAGNOL'UN AÇIKLAMALARI:

"DUYGULARIM BİRAZ KARMAŞIK"

"Duygularım biraz karmaşık. Çok iyi performans çıkardık. Skoru etkiledik. Hak etmek, hak etmemek doğru terim olmaz. Futbolun hikayesi böyle. Gürcistan'ın imajını güzel çizdik. Türkiye'nin attığı ilk gol çok güzeldi, Arda'nın golü çok daha güzeldi. Çok yetenekli bir oyuncu. Biraz daha yetenek, biraz daha tecrübe söz konusu olabilir bizde. Hızlı öğreniyoruz."