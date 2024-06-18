2024 Avrupa Şampiyonası (EURO) ilk maçında A Milli Futbol Takımı, Gürcistan'ı 3-1 mağlup etti.

Bu mücadelede ay-yıldızlıların ilk golünü atan Mert Müldür açıklamalarda bulundu.

İŞTE MERT'İN SÖZLERİ:

Bu takım bunu fazlasıyla hak etti. İlk maçımız, en önemli maçımızdı. Kazandık. Önümüzdeki 2 maçta da en güzel şekilde oynayıp gruptan çıkmayı hedefliyoruz. Gol anında vurmaktan başka imkan yoktu, orada vuracaksın abi, vuracaktım. Taraftara teşekkürler. Onlar sayesinde buradayız. En güzel şekilde devam edeceğiz.