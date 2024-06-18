2024 Avrupa Şampiyonası (EURO) ilk maçında A Milli Futbol Takımı, Gürcistan'ı 3-1 mağlup etti.

Bu mücadelede ay-yıldızlıların üçüncü golünü atan Kerem Aktürkoğlu açıklamalarda bulundu.

İŞTE KEREM'İN SÖZLERİ:

Bunu hayal ettik. Galibiyetle başlamayı hayal ettik. Çok güzel bir atmosfer olacağını, galibiyetimizle daha da güzel olaağını hayal ettik. 3-4 haftadır aynı özveriyle hazırlanıyoruz. Çok şükür güzel galibiyetle başladık. Böyle bir galibiyetle başlamamızın önemi diğer maçlarda ortaya çıkacak. Her şey yeni başlıyor. Daha güzel şeyler bizi bekliyor. Galibiyetle başlamamıştık hiçbir zaman Avrupa Şampiyonalarına. İlkleri başaran jenerasyon yine bir ilke imza attı. Ayağımız yere basmalı. Bu maç gerçekten zor oldu. Daha hiçbir şey bitmedi, her şey yeni başlıyor.