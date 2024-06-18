A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO) ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 mağlup etti. Bu mücadelede ay-yıldızlıların ikinci golünü kaydeden Arda Güler açıklamalarda bulundu.

İŞTE ARDA'NIN SÖZLERİ:

İnanılmaz hisler içindeyim. Çünkü, bu golün hayalini kuruyordum. Buradaki insanlara mutluluk yaşatmak istiyordum. Bana inanılmaz sevgi var, ben de bunu karşılığını vermek için çok çalışıyorum. Böyle gollerle umarım onları mutlu edebilirim.

Toplara vuruyorum böyle. İdman sonlarında böyle vuruşları çok çalışıyorum. Maçta da böyle gol attığım için çok mutlu oldum. Kazandığımız için çok mutluyuz. Herkese armağan olsun.

Ancelotti Hocamız maçtan önce bana mesaj attı, başarılar diledi. Real Madrid'in desteği de beni çok motive ediyor. Buradaki herkesin hakkını vermek gerekiyor. İnanılmaz bir atmosfer vardı.