A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella: Arda ile birlikte kestirilemez bir takım oluyoruz!

Son dakika spor haberi: A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO) ilk maçında Gürcistan ile karşılaşacak. Bu mücadele öncesinde ay-yıldızlılarda Teknik Direktör Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

2024 Avrupa Şampiyonası (EURO) ilk maçında A Milli Futbol Takımı, Gürcistan ile karşılaşacak.

Bu mücadele öncesinde ay-yıldızlılarda Teknik Direktör Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu.

İŞTE MONTELLA'NIN SÖZLERİ:

Maalesef çok büyük bir yağmur var. Umarım zemini etkilemez. Geri kalan her şey için çok heyecanlıyız ve başlamak için sabırsızız.

Umuyorum ki zemin bu yağmura dayanır ve oyun oynamamıza izin verir. Bu maçın ertelenmesini istemem. Taraftarlarımız umarım bize ekstra güç olmaya devam eder.

Hem defansif hem ofansif oyunumuzu oturttuk. Çok fazla pozisyon değişikliği olmayacak. Biraz kestirelemez bir hal alıyoruz Arda ile, öngörülemez bir oyuncu.

Umarım her şey gönlümüze göre gider.